L’addio di Paesana a Clelia Cacciolatto, per tutti "la fiorista", morta a 66 anni

Paesana darà l’ultimo saluto, domani (sabato) a Clelia Cacciolatto.

La donna è morta ieri (giovedì) – all’età di 66 anni – all’Hospice di Busca, dopo aver combattuto sino all’ultimo contro un male che poi non le ha lasciato scampo. In paese, Clelia era un volto conosciuto da tutti.

Sia per aver gestito, in un primo tempo anche con la figlia Mara, “Fiori in arte”, il punto vendita specializzato in articoli e decorazioni floreali, nella centralissima piazza Vittorio Veneto. Negozio che ha tenuto tenacemente aperto sino a quando la salute glielo ha consentito.

Ma Clelia era anche conosciuta per le sfaccettature del suo carattere, che ne facevano una persona dalla battuta sempre pronta.

Tra le attestazioni di stima e cordoglio, giungono quelle del sindaco di Crissolo, Fabrizio Re: “I fiori di Clelia coloravano e rendevano bello il nostro paese. Mi piace ricordarla in diversi momenti e occasioni: nel fare a gara al bar per offrire il caffè, nelle tante volte in cui saliva a Crissolo, confessandomi che le piaceva molto venirci a trovare, ma anche quando, da bambino, trascorrevo le giornate a giocare ‘da Clelia’.

Una donna sempre solare, sempre piena di luce. Grazie, grazie per i tuoi colori e la tua allegria. Ti ho conosciuto che ero un bambino ed oggi che sono un adulto posso dire che sei stata sempre di cuore, con tutti. A nome mio, del Comune che rappresento e dei crissolesi posso solo dirti grazie.

Cara Clelia, sappi (e tu lo sai) che a Crissolo d’ora in poi, ogni volta che pianteremo un fiore, in quel fiore ci sarai tu”.

Clelia lascia i figli Mara e Nadyr, con le rispettive famiglie, i nipoti, la sorella Ester e il fratello Mauro.

Il rito esequiale sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio, in frazione Calcinere, domani (sabato) pomeriggio, alle ore 14.

Per espressa volontà della famiglia, no fiori ma offerte che andranno devolute all’Hospice di Busca.