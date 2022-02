Fitwalking del Cuore: premiate le 36 associazioni con oltre 100 iscritti [FOTO]

Si è svolta virtualmente la consegna degli assegni alle associazioni che hanno raggiunto la quota di almeno 100 iscritti e ricevuto quindi il contributo della 19ª edizione del "Fitwalking del Cuore". Anche in questo caso gli organizzatori si augurano di poter tornare, sin dalla prossima edizione, alla tradizionale cerimonia di consegna in presenza e riproporre così un’unica foto di gruppo che ben rappresenta lo spirito e la forza dell’evento.



La quarta ondata della pandemia ha ostacolato il ritorno in presenza del "Fitwalking del Cuore", ma non ferma l’attività dell’Asd Scuola del Cammino Fitwalking Italia. Sta per ripartire infatti il progetto "Rinascita", iniziativa ideata e realizzata in collaborazione con lo Spresal di Saluzzo, il patrocinio del Comune di Saluzzo e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, la cui finalità è la promozione, attraverso strumenti concreti, di uno stile di vita più attivo.



Partita alla fine dello scorso anno entrerà nel vivo con una seconda sessione di uscite di cammino gratuite condotte da istruttori qualificati, l’attività è per tutti e aperta a tutti anche, se non soprattutto, a chi non ha mai praticato esercizio fisico o è fermo da un po’ di tempo. Sono richiesti solo un paio di scarpe da ginnastica e il green pass.



Per ragioni organizzative è richiesta la pre-iscrizione (non vincolante, sono sufficienti nome cognome e un recapito telefonico, così da poter inviare “comunicazioni di servizio” in caso ad esempio di cambiamenti al programma causa maltempo), è possibile farla via mail all’indirizzo info@scuolacamminosaluzzo.it oppure via WhatsApp/sms/telefono al numero 338/6151466.



Le uscite si svolgeranno il martedì e il giovedì a partire da martedì 1° marzo sino a giovedì 7 aprile, le uscite del martedì con orario 16,30/17,30 quelle del giovedì dalle ore 9,30 alle ore 10,30. Ritrovo in piazza Buttini (Tribunale).



Al termine dell’attività, per mettersi alla prova e cimentarsi con un evento dedicato al cammino e al Fitwalking è in programma a Scarnafigi, sul classico percorso tra Scarnafigi e Lagnasco, domenica 10 aprile "Sulle strade dei campioni – La XII e la VI miglia a passo di Fitwalking".