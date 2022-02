Il CFPcemon ha in serbo una novità!

“Grazie alla collaborazione con la Famiglia Sordella, l’appuntamento di giovedì 10 febbraio si è concluso con la firma di un accordo di intenti che vedrà rafforzare i servizi offerti dalla sede di Fossano”

Questa la dichiarazione del Direttore Marco Lombardi alla quale si aggiunge quella della Dott.sa Cristina Ballario, responsabile di sede:

“Dopo 10 anni il Cfpcemon consoliderà i rapporti sul territorio fossanese creando nuove opportunità di collaborazione che andranno a incrementare l’offerta formativa e i servizi, con particolare interesse alle imprese del territorio.”

La Fondazione Sordella è stata creata da Teresio Sordella che ne era il Presidente. Negli anni ha supportato la realizzazione della casa per anziani Opera Pia Sant’Anna, la casa per anziani Mons. Craveri, la struttura per anziani autosufficienti in viale Sacerdote Casa Sordella e poi ancora la formazione delle giovani leve attraverso il sostegno al Centro di formazione professionale dei Salesiani di Fossano, la mensa dei poveri e la chiesa dei frati Cappuccini, la Caritas diocesana e le parrocchie per l’aiuto ai bisognosi, il restauro del Santuario di Cussanio, l’ospedale di Fossano, le associazioni di volontariato cittadine anche con materiale sanitario durante l’emergenza Covid. Non sono mancati interventi nel Cuneese, dal santuario di Fontanelle a quello di Sant’Anna di Vinadio, la casa di riposo di Limone Piemonte, o guardando al mondo, le missioni dei Padri della Consolata in terra africana.

Quest’anno, in occasione del quinto anniversario dalla scomparsa di Teresio, la Fondazione Sordella ha deciso una serie di nuovi interventi a sostegno del territorio. Gran parte di questi, in collaborazione con la Caritas diocesana, per borse lavoro semestrali e per le cauzioni sugli affitti di persone in difficoltà.

Tutti i dettagli saranno resi pubblici appena prenderà forma il progetto, restate sintonizzati!