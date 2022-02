QUARTA PARETE - Puntata dedicata alla sanità, tra pandemia e medicina territoriale. Ospite l'assessore Icardi

Sarà una puntata tutta dedicata alla Sanità quella di QUARTA PARETE, in onda eccezionalmente stasera mercoledì 16 gennaio e non, come di consueto, il martedì.



Ospite di Barbara Simonelli sarà l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi.



I temi saranno quelli della pandemia, dai vaccini alla fine dello stato di emergenza al green pass, con cui l'Italia convive da due anni, ma anche quelli della riorganizzazione della medicina territoriale, di cui proprio la pandemia ha messo in luce le lacune.



Una chiacchierata a tutto tondo anche sugli ospedali della provincia, da Cuneo a Verduno passando per Savigliano. Con un occhio sul presente e uno sul futuro, con i due nuovi ospedali, Cuneo e Savigliano, appunto, e l'utilizzo delle strutture dismesse.



Quarta Parete andrà in onda stasera alle 21.15 su Targatocn e LavocediAlba e sulle nostre pagine Facebook.