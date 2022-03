Vezza d'Alba solidale verso le donne ucraine

In occasione della 31esima iniziativa "Solidarietà con le donne del Mondo" organizzata dal comitato "Donna di Vezza" per dimostrare vicinanza alle protagoniste dell'universo femminile, quest'anno l'attenzione e' rivolta all'emergenza in Ucraina.

Nel corso della serata di sabato 12 marzo con la cena (su prenotazione fino ad esaurimento posti) presso la struttura mobile del centro sportivo in via Salerio, si terrà la lotteria benefica dedicata alle donne ucraine. ln base ai fondi raccolti, il ricavato verrà devoluto per aiutare una donna/famiglia ucraina in difficoltà. "Tutti gli anni l'attenzione viene rivolta alle esigenze di donne che si sono impegnate e si sono distinte a livello solidale. Questa emergenza improvvisa ci fa pensare all'Ucraina - spiega il sindaco Carla Bonino - e con la lotteria intendiamo istituire una raccolta fondi destinata all'aiuto di una donna/famiglia di questo Stato purtroppo colpito dalla guerra.

Chi intende aderire a questa iniziativa eventualmente con una donazione può rivolgersi alla signora Mariangela al numero 339.3497139".

La cena sarà a numero ridotto e accessibile esclusivamente con il green pass.