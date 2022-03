A Trinità, dopo il generoso invio di aiuti, si parla di Europa ed Ucraina con Franco Chittolina di APICE

Lo spiccato attivismo civico della amministrazione comunale di Trinità e della sua popolazione, che costantemente propone approfondimenti, eventi, riflessioni e progetti sia locali che globali si distingue anche in questo frangente di conflitto e di conseguente emergenza umanitaria nella vicina Ucraina.



Di pochissimi giorni fa la notizia dei due autocarri di materiale donato dalla cittadinanza: principalmente vestiario e alimenti a lunga conservazione.



Per trovare un canale sicuro all'invio, il Comune ha formalmente aderito alla proposta "Emergenza Ucraina" di Casa do Menor e de L'Aquilone ONLUS di Farigliano, i quali hanno avviato una via preferenziale per il trasporto dei beni di prima necessità a due strutture di accoglienza che si trovano in Romania, ai confini con l'Ucraina dove si stanno accogliendo parte dei profughi in fuga.





Parallelamente, nell'ambito del progetto "L'Europa a casa nostra - informare, comprendere, comunicare", finanziato dalla Provincia di Cuneo, A.P.I.C.Europa, l'Associazione Per l'Incontro delle Culture in Europa, in collaborazione con il Comune di Trinità, propone per venerdi 11 marzo alle ore 20,45 l'evento pubblico dal titolo "UE e Ucraina - l'ora della solidarietà".

Presso la biblioteca civica, in via Roma 1, il professor Franco Chittolina, già funzionario nelle istituzioni europee e socio fondatore della stessa associazione, approfondirà i risvolti dei drammatici eventi che stanno interessando l’Ucraina in queste settimane e ragionerà con i presenti sul delicato cambio di prospettiva esistente per l'integrazione nell'Unione Europea con il ritorno della guerra a margine dei propri confini.



La Sindaca di Trinità Ernesta Zucco:"E' un momento molto particolare e stiamo tentando, nel nostro piccolo, di aiutare in modo tangibile la popolazione vittima della guerra ma, parallelamente, è nostro dovere approfondire con persone competenti come Chittolina ciò che sta accadendo, lasciando da parte schieramenti e stereotipi. La popolazione di Trinità normalmente si attiva in una maniera esemplare per la solidarietà e anche questa volta non ha deluso."