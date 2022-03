Palazzo Bertello torna a vivere con la ventesima edizione di "Un Borgo di cioccolato" [VIDEO]

Non solo hub vaccinale. Finalmente Palazzo Bertello di Borgo San Dalmazzo torna alla sua principale funzione: quella di ospitare eventi.

Sabato 19 e domenica 20 marzo ci sarà la 20esima edizione di "Un Borgo di cioccolato".

L'evento, dopo la pausa forzata per Covid, finalmente torna in presenza grazie al lavoro di amministrazione comunale ed Ente Fiera Fredda, in collaborazione con Confartigianato Imprese Cuneo, associazione Amici del Cioccolato, ATL del Cuneese, Fondazione CRC e Banca di Boves.

La presentazione questa sera, giovedì 10 febbraio nella sala Vercellotti dell'ATL del Cuneese.

Al tavolo dei relatori il presidente Atl Mauro Bernardi, la presidente di zona Confartigianato Katia Manassero, il presidente regionale di Confartigianato Giorgio Felici, il sindaco di Borgo Gian Paolo Beretta, l'assessore alle Manifestazioni Alessandro Monaco e il vicepresidente Ente Fiera Fredda Fabrizio Buffa.

Mancherà il padiglione 3, quello più grande, che ancora ospita il centro vaccinale. Tanti gli eventi collaterali: nel cortile ci sarà lo street food, il mercato la domenica per le vie del centro, e poi musei e chiese aperte.

I padiglioni apriranno sabato 19 marzo alle ore 14 e l'inaugurazione si terrà nel piazzale esterno alle ore 17. Ci saranno esposizione di opere di cioccolato e laboratori di lavorazione del cibo degli dei.

“Un Borgo di cioccolato” sarà dedicato ai sanitari: domenica 20 marzo sarà ospite l'assessore regionale alla Sanità Icardi, con un rappresentante dell'ASL. A loro verrà donato un dolce regalo per il prezioso contributo di tutti gli operatori sanitari ddurante la pandemia.

Ci sarà anche spazio alla solidarietà per gli ucraini: l'associazione “Amici del cioccolato” ha aperto una sottoscrizione con il comitato della Croce Rossa locale. Presso il laboratorio saranno in vendita squisite tavolette di cioccolato e il ricavato sarà devoluto per azioni di solidarietà.