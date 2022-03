Rincaro energia elettrica: i Comuni corrono ai ripari con soluzioni e proposte

Rincaro energia: le amministrazioni comunali corrono ai ripari. Le luci pubbliche sono tanto necessarie quanto una voce importante nella colonna dei costi per garantire un’illuminazione che renda sicure le strade e le vie.

Di fronte alla bolletta che aumenta i vari Comuni cercano di ammortizzare il costo con diverse iniziative.



«L’attenzione alla spesa per l’energia elettrica ed all’evitare gli sprechi sono due aspetti che nel comune di Verduno consideriamo importanti, dichiara il sindaco Marta Giovannini.

Nei locali comunali il riscaldamento è tarato a 20°C e l’utilizzo dell’impianto fotovoltaico posizionato sul tetto del cimitero rende autonomi l’edificio comunale e parte delle luci pubbliche. Sarebbe mia intenzione rivedere il regolamento nel piano regolatore per consentire l’uso del fotovoltaico in modo più libero per i privati.



Si tratterebbe di utilizzare i pannelli integrati che rispettano di più il territorio. Ad esempio sono meno invadenti di una comune antenna. Questo perché rendersi energeticamente autonomi credo possa essere un aspetto importante per il futuro, anche per il Comune. Sono tutte valutazioni per poter affrontare al meglio questo inatteso aumento».

Nel comune di Grinzane Cavour si adotta la strategia della razionalizzazione delle ore di accensione delle luci pubbliche, come afferma il sindaco Gianfranco Garau: «Il problema della spesa elettrica sta diventando annoso. Abbiamo pensato di far partire l’accensione serale delle luci pubbliche un’ora dopo e di spegnerle un’ora prima la mattina. Stiamo pensando a ulteriori interventi e verranno cambiate lampadine con l’installazione di quelle a basso consumo.

Un comune deve anche però pensare al futuro e, per questo, abbiamo partecipato al “bando Borghi”. Se arriveranno i finanziamenti saranno investiti nella ristrutturazione dell’ex asilo e saranno coinvolte le associazioni e le aziende private. Si pensa anche a migliorare i servizi outdoor a favore dei locali e dei turisti».

A Mango è stato concluso il terzo lotto della sistemazione di lampadine a basso consumo, come affermato dal primo cittadino Massimo Marello: «Dopo gli interventi del 2014 e del 2020 abbiamo completato i lavori per la sistemazione delle lampadine. Speriamo che questo porti ad una diminuzione, anche se in alcuni punti bisognerà monitorare i consumi perché ci sono rateizzazioni da rispettare in base ai contratti.

Abbiamo in progetto la riqualificazione di alcuni locali della scuola, e sono partiti i lavori del secondo lotto per il rifacimento delle strade del concentrico per un investimento totale di circa 400 mila euro totali, senza considerare le tubazioni in carico alla ditta.Una nota finale: si sta sempre cercando il gestore per il nuovo centro sportivo completamente strutturato dove si possono aprire bar, ristorante e permettere il gioco del tennis, del calcio a 11 e a 5, senza dimenticare la bocciofila».

Marco Andriano, il sindaco di Roddino afferma: «Sul palazzo comunale ed in alcune vie dotate di orologio astronomico abbiamo ottimizzato l’orario con recupero di mezz’ora di consumo, e interrotta l’illuminazione pubblica dalle 3 alle 5 di notte in alcune zone. Piazzeremo orologi astronomici in altre zone dove l’impianto lo permetterà.

Stiamo completando anche l’efficientamento energetico del Comune con capotto interno per migliorare il riscaldamento, un lavoro iniziato lo scorso anno con la realizzazione del cappotto esterno».