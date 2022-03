Crac della Coestram dopo i lavori sulla A6: assolti due rappresentanti legali

Si è chiuso con la piena assoluzione il procedimento in corso al tribunale di Cuneo a carico dei rappresentanti legali M.P. e G.S.A. sotto accusa per bancarotta fraudolenta in concorso. Nel 2013 la s.r.l. CO.E.STRAM si era aggiudicata l’appalto del cantiere GAY DI MONTI in una galleria sull’A6 in direzione Savona, dopo l’uscita di Mondovì.

A essere rinviati a giudizio al dibattimento erano stati i due rappresentanti legali, accusati di bancarotta fraudolenta in concorso con l’amministratore unico della s.r.l. CO.E.STRAM, che ha giá patteggiato la pena. Per la Procura, inizialmente, ne avrebbero occultato e dissipato i beni. In particolare avrebbero dirottato personale e mezzi della s.r.l. a vantaggio esclusivo delle societá che rappresentano: la TEKNO GREEN e la SISTEMI E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE. Stipulando contratti di subappalto in frode alla legge, avrebbero permesso alle due società di percepire dalla società autostrade il pagamento con lo stato di avanzamento lavori di alcune prestazioni omettendolo alla CO.E.STRAM, nonostante venissero “impiegati” i lavoratori e i mezzi di quest’ultima.

Secondo la contestazione iniziale, infatti, ci sarebbero stati alcuni lavori fatturati alla CO.E.STRAM che non sarebbero mai stati eseguiti. L’attivitá dei rappresentanti legali, nel complesso, avrebbe fruttato oltre 120mila euro di indebiti compensi in capo alla TEKNO GREEN e 210mila euro per la SISTEMI E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE.

“La CO.E.STRAM s.r.l, nasce dalla ‘NEGRO ESCAVAZIONI s.n.c’, un’azienda fossanese - ha riferito il testimone - Quest’ultima era gestita dai cugini Negro e nel gennaio 2012 è stata posta in liquidazione coatta amministrativa. Per evitare le conseguenze del fallimento, i due cugini avevano trasformato la s.n.c. originaria nella cooperativa CO.E.STRAM”. (I due ex titolari avevano patteggiato la pena, mentre il loro commercialista era stato assolto, ndr).”

All’esito dell’istruttoria, la Procura, rappresentata dal p.m. Alberto Braghin, ha chiesto l’assoluzione di entrambi gli imputati: “C’è la documentazione con le fatture e i bonifici di pagamento da Tecnogreen a Coestram ante fallimento: nessuna responsabilità nei confronti di G.S.A.. I lavori sono stati pagati prima del fallimento, mentre la restante somma di 90mila euro era estranea al cantiere: quindi anche per M.P. è stata smentita l’ipotesi accusatoria”.

Il Collegio, accolte le tesi dell’accusa e delle difese, ha assolto i due rappresentanti legali con formula piena.