Nuove aperture a Mondovì e Saluzzo: lo studio odontoiatrico Salzano-Tirone si fa in quattro

In un periodo complesso come quello attuale, può sembrare un po’ folle pensare di crescere. Ma è proprio dai momenti di crisi che possono nascere nuove opportunità. Che vanno colte con coraggio e lungimiranza.

Ed è quanto hanno deciso di fare i titolari dello Studio Odontoiatrico Salzano Tirone di Cuneo, che apriranno due nuovi studi, uno a Mondovì e uno a Saluzzo. Si può dire che i dottori Stefano Salzano e Federico Tirone si fanno in quattro per i pazienti, se si tiene conto anche del secondo studio cuneese, dedicato esclusivamente all’igiene e quindi alla prevenzione.

A Mondovì l’apertura è prevista nel prossimo mese di maggio; poi inizieranno i lavori a Saluzzo, con la previsione di apertura in autunno o comunque entro l’anno. “Purtroppo non è un momento facile per l’edilizia. Tra bonus, aumento delle materie prime e mancanza di personale nel settore, i tempi si sono allungati rispetto alle previsioni. Ma siamo comunque fiduciosi e pieni di entusiasmo”, spiega il dottor Stefano Salzano.

Perché due nuove aperture? E’ ancora Salzano a rispondere: “Abbiamo pazienti che arrivano anche da fuori provincia e da fuori regione. Ma nella norma le persone scelgono il dentista nel raggio di una trentina di chilometri dal proprio luogo di residenza. E’ in quest’ottica che abbiamo deciso di espanderci, per andare noi verso i pazienti. E non escludiamo ulteriori aperture nei prossimi anni”.

Gli standard saranno gli stessi che hanno portato al successo e a diventare punto di riferimento lo studio di Cuneo. A spiegarlo è il dottor Federico Tirone: “Abbiamo sempre puntato ad offrire ai pazienti il miglior servizio possibile, a 360°. Il nostro obiettivo, da sempre, è quello di arrivare a dare la totale assistenza al paziente. Una volta entrato da noi, può trovare tutto quello che occorre per completare qualsiasi riabilitazione orale, senza bisogno di rivolgersi ad altri professionisti esterni. Questo è sempre stato apprezzato. Oltre al fatto che abbiamo tanti plus come il parcheggio, le sale relax con il frigobar, il servizio continuato, l’apertura di sabato e domenica. Sono tutte scelte finalizzate ad andare incontro al paziente nel modo più completo possibile. Senza contare che i nostri tecnici sono dentro la struttura, per cui riusciamo a dare risposte immediate per qualunque esigenza”.

Gli studi di Mondovì e Saluzzo saranno gestiti da due giovani odontoiatri cresciuti all’interno della struttura di Cuneo. Saranno il dottor Lodovico D’Orsi, classe 1986, e il dottor Francesco Genovesi, del 1990. “Siamo contenti della nostra squadra, ormai costituita da una cinquantina di persone. I due odontoiatri che gestiranno i nuovi studi sono con noi da anni, conoscono i nostri protocolli, il nostro sistema manageriale e sono pronti a spiccare il volo in questo nuovo e importante ruolo, con la nostra supervisione. Daremo gli stessi servizi e garantiremo i medesimi standard che hanno fatto dello studio di Cuneo un riferimento per il settore, come dimostra il successo del corso di Management per lo Studio odontoiatrico che organizziamo da cinque anni e al quale partecipano tantissimi colleghi da tutta Italia. Al prossimo corso avremo circa 300 iscritti, a testimonianza che la nostra formula di gestione dello studio di Cuneo e di quelli che apriremo a breve, viene considerata vincente”.

