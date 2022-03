"Adotta un pappagallino dallo zoo di Cuba", fantasiosa truffa di una coppia di coniugi

Due coniugi, V.L. e F.M., residenti a Ivrea (Torino), sono stati condannati dal tribunale di Cuneo a 8 mesi di reclusione e a 400euro di multa ciascuno per truffa ai danni di una donna di Villanova Mondovì.



I due avevano creato un sito web civetta, all’indirizzo bird.futureoverblog, col quale annunciavano l’intenzione di regalare – invitando gli utenti ad adottarli – alcuni esemplari di uccellini appartenenti a specie protette custoditi dallo zoo di Cuba, che secondo quanto spiegato stava però per chiudere.



La vittima, volendo fare un regalo al marito, appassionato di pappagallini, si mise in contatto coi venditori. Durante le trattative le venne spiegato che, per poter procedere all’adozione, avrebbe dovuto far fronte ad alcune spese, fra cui un’assicurazione alla dogana e vari certificati necessari per la spedizione.



La donna effettuò alcuni bonifici per un valore complessivo di 2.500 euro su una carta Postepay intestata a V.L., ma i pappagallini non arrivarono mai a Villanova Mondovì. In quel periodo – era il febbraio 2020 - si era peraltro prossimi alla piena emergenza da Covid. Gli accertamenti effettuati dai Carabinieri, in seguito alla denuncia della donna portarono all’identificazione degli imputati.



In quel frangente si scoprì peraltro che, dopo aver ricevuto il bonifico, i coniugi si recarono in un colorificio per acquistare mascherine Ffp2 per un controvalore di 4.000 euro. L’ingente acquisto venne confermato anche dal proprietario del negozio.