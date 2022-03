Collisioni: sabato 2 aprile incontro evento con gIANMARIA, artista rivelazione di X Factor

Sabato 2 aprile, nell’ambito del Progetto Giovani del Festival, in collaborazione con Banca d’Alba e Comune di Alba, il Circo di Collisioni ospiterà l’incontro-evento con gIANMARIA, artista rivelazione dell’ultima edizione di X Factor tra influenze punk e R&B, uscito a gennaio con il suo primo Ep Fallirò, che contiene i due brani Suicidi e Senza Saliva. Un percorso introspettivo e sfrontato capace di indagare con parole crude le fragilità e i sogni delle nuove generazioni in uno stile personale e unico. A moderare l’evento sarà il giornalista e direttore artistico di Collisioni Ernesto Assante. La serata continuerà con il Dj Set dei Tuttafuffa per una grande festa di benvenuto alla primavera che già si annuncia memorabile.

I posti sono limitati. Per prenotare il proprio tavolo potete scrivere alla mail prenotazioni@collisioni.it