Anche Alba celebra il 118: doppia dimostrazione d'intervento in piazza Prunotto [GALLERY e VIDEO]

Dopo l'evento tenutosi a Cuneo ieri - che ha raccolto tutte le rappresentanze delle associazioni di volontariato sanitario della Granda - , oggi (domenica 27 marzo) la celebrazione per i 30 anni del 118 replica e si sposta ad Alba.

L'evento si è tenuto in piazza Prunotto a partire dalle 10. Presenti le associazioni di volontariato Asava, Avac, Avav, Croce Rossa Italiana e Var, che si sono presentate al territorio tramite due simulazioni d'intervento molto vicine alla realtà di uno scenario di emergenza causato da un incidente stradale.

Alla dimostrazione hanno preso parte anche le forze dell'ordine. Alle 16 di oggi ne verrà riproposta un'altra.

"È vero che la sanità pubblica deve essere garantita dal pubblico, ma se non ci fosse il volontariato, non ci sarebbe sanità pubblica in tutto il paese" aveva detto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio il 19 marzo, durante la presentazione stampa dell'evento all'auditorium dell'ospedale Michele e Pietro Ferrero.