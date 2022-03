Giornata della consapevolezza sull’autismo: Bra si illumina di blu

Anche quest’anno il Comune di Bra aderisce alla Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea delle Nazioni Unite e in programma 2 aprile. Come molti dei monumenti più rappresentativi al mondo, anche i portici di Palazzo Garrone e piazza Caduti per la Libertà si illumineranno di blu, colore simbolo dell’iniziativa, per testimoniare la vicinanza alle persone con autismo e alle loro famiglie e sensibilizzare in maniera diretta la cittadinanza