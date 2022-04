Barge aderisce al progetto + Api, oasi fiorite per la biodiversità

Sta prendendo corpo sul territorio comunale il progetto “+Api. Oasi fiorite per la biodiversità”, a cui anche l’Amministrazione Comunale di Barge ha deciso di aderire.

Tale progetto, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, in collaborazione con la Fondazione Agrion - Agricoltura ricerca innovazione, e rivolto ai Comuni della Provincia di Cuneo, nasce con l’obiettivo di promuovere la biodiversità attraverso la creazione di oasi fiorite per le api e gli altri insetti impollinatori.

Le api domestiche e selvatiche sono responsabili di circa il 70% dell’impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta e garantiscono circa il 35% della produzione globale di cibo, ricoprendo quindi un ruolo fondamentale per l’ambiente e per il nostro ecosistema. Le attività dell’uomo stanno però mettendo sempre più a rischio la riproduzione di questi insetti: più del 40% delle specie di invertebrati, in particolare api e farfalle, che garantiscono l’impollinazione, rischiano infatti di scomparire. L’obiettivo di “+Api. Oasi fiorite per la biodiversità” è quello di sostenere api e insetti tramite la creazione di oasi fiorite indispensabili per il loro proliferare.

In seguito all’adesione a questo progetto, il Comune di Barge ha quindi ricevuto gratuitamente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo un pacco di sementi necessarie per la realizzazione di un’oasi fiorita. Al nostro Ente è stato inoltre assegnato un contributo economico di Euro 1.000,00 per la copertura delle spese di preparazione del terreno, semina e successiva manutenzione.

Giovedì 31 marzo 2022 la squadra operai del Comune di Barge, coordinata del Responsabile dell’Area Tecnica Dott. Ing. Cristiano Savoretto, direttore lavori della realizzazione dell’area verde “Un giardino per tutt*, tutt* per un giardino”, ha provveduto alla semina, sul territorio comunale, delle sementi ricevute. Erano presenti anche la Sindaca Prof.ssa Piera Comba insieme all’Assessore alle Politiche Agricole Elio Trecco e il Presidente di Agrion Giacomo Ballari.

L’intervento si inserisce nelle attività di realizzazione del “Un giardino per tutt*, tutt* per un giardino”, in fase avanzata di realizzazione.

