In fiamme un’aviosuperficie a Envie: al lavoro i Vigili del fuoco

È allarme, a Envie, per un incendio divampato in una struttura adibita ad aviosuperficie.

I Vigili del fuoco stanno convergendo in via Valentino, nelle campagne a nord-est del paese, comprese tra Envie e la località Staffarda di Revello. Qui, infatti, trova sede l’aviosuperficie "Cascina Valentino" dell’Associazione volovelistica “Alpi Graie”.

Si tratta di un sito con una pista in erba di 630 metri, senza ostacoli, che permette il decollo in sicurezza di quasi tutti gli aeromobili di aviazione generale, sufficiente per poter decollare con il aerei che trainano alianti o anche con velivoli biposto.

A lato della pista ci sono alcuni fabbricati utilizzati a servizio dell’aviosuperficie: uno di questi sarebbe infatti interessato da un grande incendio scoppiato poco fa. il rogo sta sprigionando un’enorme colonna di fumo, visibile anche da chilometri di distanza.