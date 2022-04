A causa di un mezzo pesante intraversato lato Francia per le precipitazioni nevose, è stato chiuso al traffico il Colle della Maddalena.

Il provvedimento di chiusura in entrambe le direzioni riguarda il tratto della statale 21 tra Argentera e il confine di Stato.

La limitazione resterà in vigore fino a cessata necessità, non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per la circolazione.