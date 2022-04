Chiuso l'hub vaccinale nell'ex Valauto a Mondovì, il sindaco: "Grazie a tutti coloro che hanno prestato servizio per la comunità"

Chiuso dopo quasi un anno esatto il centro vaccinale di Mondovì allestito nei locali dell'ex Valauto in via Torino.

Era il 7 aprile del 2021 quando partivano le prime linee vaccinali nello stabile messo a disposizione gratuitamente dall'imprenditore monregalese Enzo Garelli (LEGGI QUI). Dal 4 aprile le vaccinazioni sono tornate ad essere effettuate presso la sala prelievi dell'ospedale Regina Montis Regalis.

Oggi pomeriggio, il sindaco Paolo Adriano, insieme all'assessore Luca Robaldo ha voluto ringraziare tutto il personale che ha operato nel centro per la buona riuscita della campagna vaccinale. A questo speciale momento di ringraziamento era presenti oltre al dott. Mirco Grillo, direttore sanitario, il dott. Maurizio Ippoliti, dirigente medico dell'Asl Cn1 e consigliere comunale e il dott. Enrico Ferreri, ex dirigente del distretto Mondovì-Ceva, da poco in pensione, che ha seguito anche sui comuni del territorio, la campagna di vaccinazione.

Difficile elencare, senza dimenticare nessuno, tutti coloro che hanno operato nell'hub: medici (ospedalieri, usca, cooperative e volontari), infermieri, ostetriche che hanno operato con la precisa e costante presenza della Croce Rossa, delle infermiere volontarie, della Protezione Civile, della Protezione Civile ANA e dell'Avo, mentre per le vaccinazione pediatriche si sono mobilitati anche i "Clown". Più di 140 mila le vaccinazioni effettuate.

"Il 6 aprile saranno due anni dall'apertura delle Usca" - ha detto il direttore sanitario, dott. Mirco Grillo - "Nel corso della pandemia tutti, in modo diverso, hanno contribuito a dare una mano: chi con il proprio lavoro, chi con donazioni, altri semplicemente con parole di gratitudine nei confronti di tutto il personale sanitario che, purtroppo, da 'eroe' nel secondo periodo pandemico è stato additato come 'dittatore'. Ridurre le restrizioni oggi non significa che il virus sia scomparso, a dircelo sono i numeri. Se oggi finalmente vediamo una luce al fondo del tunnel, è grazie ai vaccini, nonostante molti ancora siano scettici. Il covid circola ancora quindi sarà importante continuare a non abbassare la guardia".

"Oggi abbiamo organizzato questo piccolo momento di ritrovo per dire grazie" - ha detto il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano - "Grazie a tutti quelli che dal periodo nel periodo del covid hanno saputo tirare fuori il meglio di sé e metterlo a disposizione del prossimo. Questo è senso civico e Mondovì ne ha dato grande prova grazie a voi".