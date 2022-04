Ad Alba la mostra di Gabriele Dell'Otto

All’Alba di una nuova Era. E’ questo il titolo della mostra imperdibile organizzata dalla Libera Accademia d’Arte Novalia in collaborazione con Banca d’Alba, che vede protagonisti i supereroi della Marvel, illustrati dal suo autore, l’artista di fama internazionale Gabriele Dell’Otto.



I supereroi della Marvel sono idoli iconici per più generazioni, una vera e propria istituzione nel mondo del fumetto, in quello dei cartoni animati, del cinema e non solo: tutti conosciamo le imprese e i super poteri di Spider Man, Hulk, gli X-men o i Fantastici Quattro, per citarne alcuni.



Gabriele Dell’Otto è un illustratore e fumettista romano che espone le sue opere in tutto il mondo. Nella sua carriera ha lavorato in diversi ambiti artistici, dall’illustrazione scientifica a quella pubblicitaria, dalle copertine di libri e riviste ai videogiochi, ma anche calendari e litografie.



Dalla divisione italiana a Marvel USA e DC Comics

La sua attività principale è quella di illustratore nel mondo comics. Nel 1998 dopo l’incontro con Marco Marcello Lupoi, direttore responsabile di Marvel Italia, comincia la sua collaborazione con la divisione europea della Marvel realizzando copertine, poster, litografie per l’Italia, la Francia e la Germania.



Successivamente, dal 2002, inizia il lavoro con Marvel USA e DC Comics per i quali realizza, tra le altre, cover per mini serie come Secret Invasion, Ends of the Earth, Spider-man spider Island, Secret Wars, Spiderverse, Venom.



Recentemente è stata pubblicata da Mondadori un’opera sulla Divina Commedia di Dante in tre volumi, nei quali ai commenti del saggista Franco Nembrini si alternano le illustrazioni di Dell’Otto, una per ogni canto di cui sono composti Inferno, Purgatorio e Paradiso, ultimo dei tre volumi uscito nel 2021.

Save the date: una mostra da non perdere



L’esposizione delle opere si terrà da giovedì 21 aprile a domenica 8 maggio, nei locali del Palazzo mostre ed esposizioni di Banca d’Alba, teatro di incontri formativi, congressi, mostre, eventi ed attività culturali per tutto il territorio, esclusivamente a titolo gratuito.



Le parole del direttore dell’Accademia Daniele Cazzato: “Ecco la prima grande mostra della Libera Accademia d’Arte Novalia, finalmente in sinergia con un territorio così unico e importante, porteremo ad Alba il fantastico Gabriele Dell’Otto, numero tre della Marvel per quanto riguarda i Fantastici Quattro e L’Uomo Ragno. L’Accademia è orgogliosa di iniziare la collaborazione con questa città così importante e ormai di fama internazionale, portando degli eventi meravigliosi come questo sul territorio”.



La prima personale di Dell’Otto ad Alba è un’opportunità da cogliere al volo per ammirare un insieme armonico e sorprendente di creatività, fantasia, visione e talento, in un periodo storico che più di altri necessità di bellezza….e di supereroi.



All’inaugurazione della mostra, giovedì 21 aprile, l’artista sarà presente e disegnerà durante l’evento. Oltre ai quadri, inoltre, verranno proiettati una serie di altri suoi bellissimi lavori legati al progetto della Divina Commedia.



Sarà uno spazio importante anche per l’Accademia, che mostrerà attraverso un filmato i lavori dei propri studenti e la pubblicazione di un catalogo della mostra da loro curato e stampato da Banca d’Alba.

Orari e giorni di apertura:

giovedì 21 aprile inaugurazione alle ore 17

venerdì 22 aprile dalle 10 alle 18

sabato 23 aprile dalle 15 alle 18

domenica 24 dalle 10 alle 18

lunedì 25 dalle 10 alle 18

martedì 26 aprile dalle 10 alle 18

giovedì 28 aprile dalle 10 alle 18

sabato 30 aprile dalle 15 alle 18

domenica 1 maggio dalle 10 alle 18

martedì 3 maggio dalle 10 alle 18

giovedì 5 maggio dalle 10 alle 18

sabato 7 maggio dalle 15 alle 18

domenica 8 maggio dalle 10 alle 18



Le scuole potranno approfittare di un orario di apertura esclusivo, possono prenotare la visita tutti i giorni dal 21 aprile al 8 maggio, scrivendo all’indirizzo orientamento@novaliaarte.net.