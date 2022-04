Cuneo, volanti a sirene spiegate fermano auto in corso Nizza. I passeggeri condotti in Questura

Momenti concitati quelli vissuti pochi minuti fa nel pieno centro di Cuneo. Erano da poco passate le 13 di oggi, martedì 12 aprile, quando lungo corso Nizza, all'altezza di corso Dante, alcune volanti della Polizia di Stato sono giunte a sirene spiegate e dopo un breve inseguimento hanno fermato una vettura i cui occupanti sono stati fatti scendere dal veicolo e quindi portati via verso la Questura, tra lo stupore dei numerosi passanti presenti in zona in quel momento.

Massimo al momento il riserbo delle forze dell’ordine sulle ragioni sull’intervento, che secondo le prime informazioni raccolte dal nostro giornale sarebbe collegato a un’indagine su alcuni truffatori attivi in città.



Seguiranno aggiornamenti.