Una nave da crociera 'parcheggiata' davanti al Monviso. Nuovo scatto impossibile dalla Toscana

Fabio Longoran, 22enne di Piano di Mommio (comune a pochi chilometri da Viareggio, in provincia di Lucca, Toscana) stupisce ancora con i suoi scatti impossibili.



Dopo che le sue foto del Re di Pietra che fuoriusciva dal mare avevano creato grande curiosità (e anche qualche acceso dibattito) perché considerati 'impossibili' ora, scegliendo sempre come soggetto il nostro bel Monviso, a 270 chilometri di distanza, ci regala tramite la sua seguitissima pagina Instagram una nuova immagine.

Questa volta la visuale è 'disturbata' da una nave da crociera, ma ciò nulla toglie alla bellezza dello scatto realizzato al tramonto dopo giorni di vento che hanno pulito il cielo dalle nuvole.

Per chi dovesse essere ancora incredulo a confermare la veridicità dell'immagine ci sono alla base calcoli metereologici che il giovane Longoran conosce bene siccome studia Scienze Naturali e Ambientali a Pisa, facoltà che gli permetterà di entrare nella magistrale di Meteorologia, una delle sue grandi passioni insieme alla fotografia.

E non c'è utilizzo massiccio di Photoshop o altri programmi di foto-ritocco. Per chi mastica un po' di fotografia, il software è stato necessario solamente per effettuare un 'crop', ovvero ritagliare la porzione di immagine che si vuole evidenziare. In questo caso il Monviso e la crociera disturbatrice.



Gli scatti del giovane Fabio sono visibile a questo link https://www.instagram.com/fabio_longaron/?hl=it