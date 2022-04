Ospite di una comunità in provincia di Cuneo continua a tormentare l'ex moglie: arrestato 52enne

Un cittadino albanese di 52 anni, con precedenti per i reati di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori, è stato colpito l’8 aprile scorso da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Torino in sostituzione della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’uomo era irreperibile da alcuni giorni: le sue ultime tracce risalivano appunto al suo ultimo arresto avvenuto a inizio aprile quando, dopo aver camminato per oltre 2 ore allontanandosi da una comunità nella nostra provincia di Cuneo, ove lo stesso era domiciliato per disintossicarsi dall’alcool, si era recato nel quartiere Barriera di Milano di Torino infrangendo il divieto di avvicinamento alla ex moglie.

Il personale della Polizia di Stato del Commissariato Barriera Nizza, che si è occupato di rintracciare l’uomo, svolte una serie di indagini volte a stabilire dove il 52enne potesse trovarsi, lo ha trovato proprio presso quella comunità.

Predisposti una serie di servizi volti al suo arresto, lo scorso martedì gli investigatori della Sezione Misure di Prevenzione, Sicurezza e Cautelari si sono recati nella provincia di Cuneo e gli hanno notificato il provvedimento restrittivo.