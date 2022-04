Ancora fiamme nei boschi, vigili del fuoco impegnati in tre aree del Cuneese

Continuano a bruciare i boschi del Cuneese. Oggi 18 aprile, verso le 15, sono stati tre gli incendi segnalati attraverso il numero di emergenza ai vigili del fuoco del comando provinciale.

Fiamme a Montefallonio, frazione di Peveragno, a Boves in frazione Castellar, nella zona del Büscajè verso San Giacomo e, infine, un terzo rogo a Cervasca, in via Boleto.

E' proprio quello di Cervasca a destare maggiori preoccupazioni.

Sul posto stanno operando in vigili del fuoco con il Dos (direttore operazioni spegnimento) e i volontari del Corpo antincendi boschivi. Impegnato anche l'elicottero dei vigili del fuoco, che sta effettuando dei lanci dall'alto.

Non si arresta l'ondata di incendi che sta interessando la nostra provincia. L'assenza di precipitazioni significative e il secco dei boschi, con tantissimo fogliame a terra, costituiscono una combinazione purtroppo perfetta per i roghi. E' necessario prestare la massima attenzione e allertare immediatamente i vigili del fuoco qualora si avvistassero fumo o fiamme.