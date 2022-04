Frontale a Busca, gravemente ferita una 31enne e i suoi due figlioletti

Aggiornamento delle 19,43.

Pesante il bilancio dell’incidente sulla Provinciale 197 a Busca. Secondo quanto riferisce il servizio 118 tra i feriti risulta S.M., 31 anni, residente a Busca, e i suoi due figlioletti, di 18 mesi e 5 anni. La donna è stata trasportata in codice di gravità rosso all’ospedale Santa Croce di Cuneo, dove è stato condotto anche uno dei figli, in codice con un bambino in codice giallo. L’altro bambino è stato invece elitrasportato in codice rosso al Regina Margherita di Torino. Ferite lievi per il conducente dell’altro veicolo, trasportato in ospedale in codice verde.

***

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 26 aprile, in località Bosco, nel comune di Busca.

Dalle prime informazioni in nostro possesso due veicoli sarebbero rimasti coinvolto nel sinistro e un'auto si sarebbe cappottata. La provinciale 179 al momento è bloccata.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco con le squadre di Cuneo e Busca, il personale sanitario del 118 e i Carabinieri per i rilievi del caso.

Al momento non si dispone di informazioni riguardo allo stato di salute sulle persone a bordo dei mezzi.