Piccat scrive all'organo d'indirizzo di Fondazione CRS: "La casa dei saluzzesi sarà sempre aperta, per voi"

Cari componenti dell’Organo di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo,



in occasione della prossima scadenza del Vostro mandato, voglio ringraziarVi, da parte di tutto il Consiglio di Amministrazione, non solo per la presenza ai venti incontri di questi anni che hanno fattivamente contribuito alla realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione, ma anche per il Vostro personale impegno di attenzione e per la partecipazione puntuale nell’affrontare le molteplici problematiche di una Fondazione che, nonostante le traversie degli ultimi anni, è rimasta una presenza importante e significativa per Saluzzo ed il Saluzzese.



Il Vostro lavoro è stato fondamentale per ottenere i risultati elogiativi che oggi la Fondazione sta raccogliendo, messi in risalto dal grande successo di pubblico durante gli eventi organizzati nella nuova sede del Monastero della Stella.



Il positivo riscontro alle attività organizzate rivela, inoltre, come la collaborazione attiva con le Comunità, gli Enti e le Associazioni, il contributo all’animazione della vita cittadina nelle sue varie diramazioni, siano elementi importanti per la realizzazione degli scopi istituzionali, percepiti, fuori e dentro la città, in modo sempre più attento. Questa visione della Fondazione, che si sta diffondendo nel territorio saluzzese e che giustifica e cementerà nel tempo l’importanza di mantenere l’autonomia del nostro Ente, non sarebbe stata possibile senza il difficile cammino da Voi intrapreso, e anche combattuto, per il raggiungimento di nuovi obiettivi.



La scelta, da Voi sostenuta, di dotare la Città di una struttura funzionale agli scopi della Fondazione, aperta ed attiva come Casa dei Saluzzesi, in ricordo anche di un secolo di sacrifici economici da parte dei saluzzesi che furono clienti della locale Cassa di Risparmio, resta un segno indelebile, che custodirà in futuro la memoria di una stagione importante nella vita dell’intero territorio.



Con il Vostro lavoro avete sostenuto l’attuale Consiglio di Amministrazione, nominato in anni recenti, ad affrontare le difficoltà nella gestione della Fondazione in periodi difficili, sia per il sistema economico che per la vita sociale, garantendo il pieno funzionamento dell’Ente. Certamente, dopo la settimana interamente dedicata all’inaugurazione del complesso di Santa Maria della Stella nel mese di dicembre 2019, molte cose non sono andate secondo le previsioni di allora, soprattutto a causa dell’inaspettata diffusione della pandemia. Alcuni obiettivi non sono stati raggiunti, per altri è stato necessario assumere decisioni complesse, ma quello che è stato realizzato ci ha reso tutti orgogliosi di far parte della grande famiglia che fa perno intorno alla storia della Cassa di Risparmio di Saluzzo. Le linee guida da Voi tracciate, e realizzate dal Consiglio di Amministrazione, hanno portato alle scelte finanziarie necessarie a conservare il patrimonio della Fondazione e a perseguire la via delle erogazioni al territorio, nella realizzazione della mission di cui siamo investiti.



In tale ambito, la più grande ricchezza della Fondazione è certamente costituita dalle realtà sociali, culturali ed economiche, da Voi rappresentate, che continuerà a crescere in futuro, nella certezza della conferma del Vostro importante appoggio.



Le porte del Monastero della Stella, Casa dei Saluzzesi, restano aperte per ritrovarci nel segno dell’amicizia e per nuove idee e proposte, nel comune obiettivo di sviluppo del nostro territorio.



Grazie ancora.

Marco Piccat - Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo