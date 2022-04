Arte: aperta la mostra di Arte Contemporanea di Saluzzo, powered by Paratissima

Saluzzo alto centro storico, l’ex caserma Musso, il chiostro della chiesa di San Giovanni, convivono in questo fine settimana con Arte contemporanea, Artigianato e giovani interpreti del concetto di ri-abitare gli spazi, in un connubio che, facendo proprio il passato, porta al futuro.

Ieri nel percorso espositivo della ex Caserma ( in piazza Montebello) si è aperta la 27° Mostra di Arte Contemporanea di Saluzzo, fresca e rinnovata, powered by PARATISSIMA, nuovo partner della rassegna.

L’esposizione visitabile fino al 22 maggio, curata da Francesca Canfora, porta a riflettere, creando stupore per la fantasia e il senso delle opere: sculture, installazioni di dimensione ambientale sul tema del Ri-abitare, sulle tante modalità attraverso cui l’arte può condurre alla riflessione sull'argomento, reinterpretandolo e tracciando, in qualche modo, possibili orizzonti e prospettive future.

Sono una trentina gli artisti, molti dei quali giovani emergenti a cui fanno da padrini artisti più noti e dal curriculum di lungo corso. Tra questi Domenico Borrelli, Carlo Doria, Enrico Iuliano e Walter Visentin, che conduce inoltre il workshop di scultura nel cortile della caserma per la realizzazione dell’opera Genius Loci. Presente anche Davide Dileo, più famoso come Boosta e storico fondatore della band dei Subsonica, che esporrà un’installazione sonora appositamente realizzata per Start e l’associazione di street artist Il cerchio e le gocce.

Sempre nell’ambito della collaborazione con Paratissima dal 29 aprile al 22 maggio il chiostro della Chiesa di San Giovanni ospita Animal Soul di Simone Benedetto per raccontare come la scultura può animare e ri-abitare uno spazio, reinterpretando poeticamente lo spirito di un luogo.

Orari della mostra: domenica e festivi: 10–13 e 14-19 | martedì, giovedì, venerdì, sabato: 10-13 e 14-18. Ingresso gratuito con Start card. La tessera è ritirabile gratuitamente presso le sedi delle mostre e degli eventi, l’Ufficio IAT/Visitsaluzzo (piazza Risorgimento,1) e il punto Casa Start (Salita al Castello,8).

INFO: startsaluzzo.it | info@fondazionebertoni.it | 0175-43527.

Oggi e domani nell’alto centro storico: Casa Cavassa, ex convento delle Orsoline, Salita al Castello continua Start/ Artigianato.