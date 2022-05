Incidente nella tarda serata di ieri nel comune di Borgo San Dalmazzo.

Un'automobile è finita fuori strada, finendo in un prato a lato della carreggiata nei pressi di "Garelli Automobili".

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cuneo per la messa in sicurezza dell'area, le Forze dell'Ordine e il personale sanitario del 118 per prestare le prime cure.