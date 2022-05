Duplice intervento in Granda per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese

Due interventi nella giornata di oggi, sabato 14 maggio, in Granda per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese.

Il primo, avvenuto in mattinata, per un mtbiker caduto nel comprensorio di Viola Saint Gréé. L'uomo ha riportato un politrauma ed è stato recuperato dal Servizio Regionale di Elisoccorso e ricoverato in ospedale con un codice giallo.

Il secondo intervento nella zona del rifugio Mongioie per un minorenne caduto nel corso di un'escursione. Anche in questo caso è intervenuto il Servizio Regionale di Elisoccorso che ha proceduto con il recupero e il ricovero in ospedale.