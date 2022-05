Cuneo: il sottosegretario Centinaio a sostegno del candidato Civallero

La giornata di ieri ha visto come protagonista a Cuneo il sottosegretario all’Agricoltura Gian Marco Centinaio a sostegno del candidato sindaco Franco Civallero. Il senatore Centinaio ha assistito alla partita del Cuneo Calcio per poi recarsi a visitare l'azienda Bertero Technologies del cuneese Sebastiano Bertero e infine chiudere a Spinetta con un incontro con oltre un centinaio tra frazionisti e agricoltori.



"Ho tenuto a esserci qui a Cuneo - commenta il sottosegretario - perché è venuta l'ora di cambiare: come Lega siamo abituati a parlare con la gente e a lavorare, concetti estranei alla sinistra che vorrebbe continuare a governare Cuneo. E questo lo vogliamo fare ripartendo proprio dalle frazioni troppo spesso dimenticate, supportandole negli investimenti strutturali. Come Governo saremo presenti e creeremo una vera e propria filiera con tutto il mondo agricolo".



"Un ringraziamento va al sottosegretario - commenta il senatore Giorgio Maria Bergesio -. Questa prima visita di esponenti governativi vuole essere simbolica di quanto la Lega creda in un cambiamento a Cuneo. La svolta a sinistra che si è verificata va fermata nell'interesse dei cuneesi e questo può essere fatto solamente da Franco Civallero e da tutta la sua squadra che garantiranno tanto lavoro e una presenza costante sul territorio".



"Troppe volte ci nascondiamo verso finti miti di una città ordinata e pulita – commenta il candidato Franco Civallero –, ma ciò non è più così. Come amministrazione ripartiremo quindi dalla sicurezza e dal decoro pubblico. Porremo subito rimedio alla problematica parcheggi in zona ospedale, un vero e proprio salasso verso chi ha bisogno, e garantiremo maggiori parcheggi ai residenti. Non dimenticheremo poi piazza Europa della quale bloccheremo il progetto in atto e ridestineremo i fondi del piano periferie a piazza della Stazione e alle frazioni. Daremo sostegno al nostro commercio e artigianato e, più in generale, garantiremo maggiore trasparenza e dialogo con la popolazione".