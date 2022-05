“L'Anpi è un'associazione autonoma e indipendente. Può collaborare con il Comune ma organizza iniziative proprie che effettua per il Paese. Ringrazio la disponibilità della candidata Roberta Robbione per il sostegno, ma ci tengo a precisare che il lavoro della sezione non si limita ad una passeggiata per il 25 Aprile. Abbiamo restaurato il Sacrario, organizzato passeggiate con gli studenti e fatto rivivere i cippi partigiani”. Così Maddalena Forneris, la presidente Anpi Borgo San Dalmazzo e Valli, interviene sulla polemica sollevata dal sindaco Gian Paolo Beretta in merito alle dichiarazioni della candidata Roberta Robbione sulla promozione culturale.