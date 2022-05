Escursionista bloccato a San Damiano Macra con il suo cane di 40 chili

AGGIORNAMENTO DELLE 19: Persona ed animale recuperati dall'elicottero e sbarcati in zona sicura in località Celle Macra

Vigili del fuoco impegnati a San Damiano Macra, nella zona del lago "delle rane", allertati da un escursionista impossibilitato a scendere in quanto il suo cane, di grossa taglia, è ferito.

Pesando 40 chili circa, è troppo pesante per essere portato in braccio. Non riuscirebbe a muoversi. Il suo proprietario è quindi stato costretto a chiamare i soccorsi.

I vigili del fuoco stanno intervenendo con il nucleo Saf e con l'elicottero Drago 51.