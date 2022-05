Cuneo, Madonna dell'Olmo piange la scomparsa di Alessandro Di Stefano

Cuneo - e la comunità di Madonna dell'Olmo - in lutto per la scomparsa di Alessandro Di Stefano, 44enne dipendente della Westport Fuel Systems Italia di Cherasco. L'uomo è stato colto da malore nella giornata di ieri (sabato 21 maggio), nella propria abitazione di via Valle Bronda.



Toselli era conosciuto per essere un attore (non professionista) dell'accademia Toselli. Aveva partecipato a diverse rappresentazioni teatrali, tra cui quella del celebre discorso di Duccio Galimberti del 1943. Amava anche le camminate in montagna.



Lascia la moglie Daniela, i figli Jacopo, Gioele e Arianna Catlina, i genitori, i fratelli e i nipoti.



A Madonna dell'Olmo, nella chiesa parrocchiale, lunedì 23 maggio alle 15.30 si terranno i funerali.