A Sanfrè i funerali del 29enne vittima di un incidente stradale a Sommariva del Bosco

Cordoglio nel centro alle porte di Bra per la notizia, diffusasi nella serata di ieri, riguardante la prematura morte di Luca Montà, il 29enne gravemente ferito nell’incidente stradale verificatosi nelle prime ore di domenica 22 maggio in frazione Ricchiardi a Sommariva del Bosco.



Il giovane era alla guida della sua Renault Megane, diretto verso Sanfrè, quando è andato a scontrarsi violentemente contro la Volkswagen Golf condotta da un 26enne di Sommariva del Bosco.



Mentre quest’ultimo veniva trasportato in codice giallo all’ospedale di Savigliano, le condizioni del sanfredese erano apparse subito molto gravi, tanto che i soccorritori giunti sul posto ne avevano disposto il trasferimento in elicottero al Cto di Torino.



Qui il ragazzo, che lavorava presso la Meg System di Torino, si è purtroppo spento nella giornata di ieri.



Familiari e amici gli daranno l’ultimo saluto coi funerali programmati nella mattinata di giovedì 26 maggio, alle ore 10 presso la parrocchiale del paese, dove domani sera alle 20 verrà recitato un rosario di preghiera.



La sua morte porta a un totale di 14 le vittime della strada nella nostra provincia dall’inizio dell’anno. L’ultima era stata quella del 63enne albese Giovanni Lano, morto nel pomeriggio di sabato in località Deserto di Rodello, nell’uscita di strada occorsagli mentre a bordo della moto Bmw percorreva la Provinciale 32. Mercoledì scorso, 18 maggio, a Savigliano, si era invece registrato l’investimento mortale della 62enne di origini albanesi Lule Pali, travolta da un’auto mentre era a bordo della sua bicicletta percorreva via Garibaldi.