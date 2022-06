Scontro tra due auto a Canale. Esce di strada nella notte a Peveragno

Due gli incidenti stradali che nella tarda serata di ieri e nelle prime ore del mattino hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco provenienti da diverse sedi operative.



Un primo sinistro si è verificato poco dopo le 22,30 di ieri, mercoledì 1° giugno, in corso Alba a Canale, all’altezza della rotonda di ingresso in paese presso il mercato ortofrutticolo.



Il sinistro ha coinvolto due autovetture che, per ragioni che saranno oggetto di accertamento, sono andate a scontrarsi violentemente. Due i feriti, in condizioni comunque non gravi, affidati alle cure del 118, giunto sul posto insieme ai Vigili del Fuoco provenienti dal Distaccamento di Alba.



Un’uscita di strada autonoma quella che qualche ora più tardi, intorno alle 3,30 di questa mattina, si è invece verificata in via Cuneo a Peveragno.



A dare l’allarme lo stesso conducente, anche in questo caso ferito in modo fortunatamente lieve, affidatosi alle cure del 118 mentre i Vigili del Fuoco arrivati dal Comando provinciale di Cuneo provvedevano alla messa in sicurezza del veicolo.