Boves: domenica 12 giugno torna la festa delle Leve

Dopo il successo della prima data, il 18 aprile, torna domenica 12 giugno la festa delle Leve a Boves. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, infatti, le leve che non hanno potuto festeggiare prima recupereranno quest’anno.



Il secondo appuntamento sarà il 12 giugno con la Festa delle Leve dello “0 e del 5” mentre il 25 settembre tornerà la festa con i coscritti “dell’1 e del 6”.



Un’occasione di incontro per tutti i coscritti, che, dopo la sfilata per le vie del paese e la messa solenne in Parrocchia, si riuniranno per il pranzo nei vari ristoranti del territorio comunale.