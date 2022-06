Gli alunni delle medie di Carrù alla "Passeggiata della Memoria" con l'ANPI

di un passato che non deve essere dimenticato.

partecipano al concorso organizzato per 25 aprile dall'ANPI locale, nella giornata di ieri, martedì 7 giugno, hanno preso parte alla " Passeggiata della Memoria ".

L'iniziativa, fortemente voluta e organizzata dall'ANPI Sezione Medaglia d'Oro Felice Cenacchio, è stata pensata per permettere ai più giovani di conoscere la storia che testimoniano i cippi carrucesi.

La passeggiata ha ricordato in particolare Giovanni Liri, ucciso a tradimento dai fascisti e altri quattro ragazzi a cui è stata dedicata una lapide, inaugurata lo scorso anno (leggi qui) nel boschetto della Preosa in memoria di: Franco Beccaria (26 anni), Giacinto Schellino (32), Sebastiano Fumagalli (20), freddati dai nazisti, il 1° agosto 1944, insieme a Margherita Pecollo (22), che era giunta in loro soccorso.