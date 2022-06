Sale la preoccupazione nei presidi alpini per la carenza d'acqua, un gestore: "Portatevi le borracce da casa" [VIDEO]

Sale la preoccupazione nei presidi alpini per la mancanza di riserve idriche.

Domani il Piemonte chiederà il livello massimo di allerta rosso per siccità. La ripetuta assenza di precipitazioni preoccupa non solo il settore dell'agricoltura, ma anche i malgari che daranno il via alla stagione dell'alpeggio dal 24 giugno e i gestori dei rifugi, come spiega Dario Giorsetti, gestore del rifugio Genova - Figari in Valle Gesso.

L'appello: "La situazione è grave, la gente arriva qui e trova l'acqua e pensa che non ci siano problemi, ma non è così. Il consiglio che dò a tutti è: portatevi l'acqua dietro, arrivate qui con la borraccia piena".