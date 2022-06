Sanfront e Rifreddo in lutto per la morte di Giacomo Norelli, "amico di tutti e uomo perbene"

Due paesi in lutto, in Valle Po, per la tragica morte di Giacomo Norelli, deceduto ieri 19 giugno a seguito di un incidente, mentre guidava un quad a Bagnolo Piemonte. Ancora non chiara la dinamica del sinistro che ha spezzato la vita di un giovane uomo di 42 anni, benvoluto e stimato da tutti.

Rappresentante di vini, Giacomo era cresciuto a Rifreddo per poi trasferirsi a Sanfront. In entrambi i piccoli paesi oggi non si parla d'altro. Anche la bacheca Facebook di Giacomo si è riempita di messaggi di incredulità. Sono tutti attoniti.

"Stamattina c'era il mercato in paese - commenta il primo cittadino di Sanfront Emidio Meirone. Titolare di una cartoleria in paese, in tanti sono entrati in negozio per commentare la tragica morte del loro compaesano.

"Era amico di tutti, una persona perbene. Viveva qui con la compagna, in una villetta. Non riusciamo a crederci che non ci sia più. Era un tifoso della Juventus, di quelli sfegatati. Il calcio era la sua grande passione, ma era anche un gran lavoratore, competente e stimato nel suo campo. Attendiamo di conoscere la data delle esequie, che probabilmente saranno a Rifreddo, il paese di cui era originario", conclude Meirone.

Anche il primo cittadino di Rifreddo, Cesare Cavallo, esprime il cordoglio della comunità. "Siamo tutti addolorati. Nessuno voleva crederci, ieri, quando è iniziata a circolare la notizia. Io ho una decina d'anni più di lui, me lo ricordo quando giocava nel cortile della casa dei nonni. Il padre Giulio era stato anche consigliere comunale. A lui, alla mamma Angela e al fratello Pasquale vanno le mie più sincere condoglianze".