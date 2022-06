Maturità 2022: tra progetti e composizioni i ragazzi dell'Ego Bianchi e del "Delpozzo" di Cuneo hanno affrontato la seconda prova [VIDEO]

Dopo lo stress della prima prova è iniziata oggi la seconda prova dell'esame di Maturità 2022, che ha visto gli studenti impegnati in elaborati e progetti di diverso tipo a seconda dell'istituto.

"Abbiamo ripreso la via della normalità": così commenta oggi il ministro Bianchi, che ha deciso di agevolare gli studenti facendo vertere la seconda prova su un'unica materia anzichè due come la Maturità pre-Covid: latino al classico, matematica allo scientifico, inglese al linguistico, etc.

Per la prima volta la prova è stata confezionata dai docenti della disciplina oggetto del secondo scritto, che hanno dovuto prepare tre proposte di tracce. Questo ha alleggerito di molto la tensione degli studenti che si sono sentiti pronti e preparati ad affrontare le diverse prove.

Per quanto riguarda i licei artistico e musicale e gli istituti tecnici, i ragazzi si sono dovuti cimentare nella realizzazione di un progetto per una durata massima di tre giorni (6 ore al giorno) che comprende una parte scritta/teorica e una performativa.

Nel servizio di Camilla Della Vida e Simone Giraudi le opinioni dei ragazzi del Liceo musicale "Ego Bianchi", che si sono dovuti cimentare nella realizzazione di una melodia, e dei ragazzi dell' ITIS "Maria Delpozzo".