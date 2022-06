Savigliano, inaugurati i nuovi uffici di zona di Confagricoltura

“È con orgoglio e soddisfazione che inauguriamo questi nuovi uffici, inserendo così un nuovo tassello nel percorso di ammodernamento delle nostre strutture presenti sul territorio, intrapreso ormai da diversi anni. La sede saviglianese, nella fattispecie, necessitava da tempo di un ampliamento degli spazi in quanto è cresciuta sia in termini di aziende associate che di collaboratori ed ha prospettive di crescita evidenti già nel prossimo futuro un po’ su tutti i comparti, ma in particolare nell’ambito frutticolo e zootecnico. Crediamo quindi di aver messo a disposizione delle imprese che fanno riferimento a questa zona locali più funzionali e comodi dove rivolgersi per usufruire di servizi e consulenze fondamentali per essere competitivi sui mercati. La nostra sfida è proprio quella di aiutare le imprese agricole ad affrontare al meglio le sfide globali non solo della produzione, ma anche della trasformazione e della vendita”.



Così il presidente di Confagricoltura Cuneo, Enrico Allasia, giovedì 23 giugno ha inaugurato la nuova sede di zona della Confagricoltura di Savigliano, in via Togliati 16/A (a fianco degli attuali uffici).



Al tradizionale taglio del nastro, anticipato dalla benedizione solenne da parte di don Paolo Perolini e dalla visita della nuova sede, hanno preso parte Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Cuneo, alcuni Consiglieri dell’Unione, Roberto Abellonio, direttore di Confagricoltura Cuneo, Marco Bruna, segretario di zona di Savigliano e Saluzzo, rappresentanti istituzionali e numerosi imprenditori agricoli della zona.