Gli aerei militari solcano i cieli di Cuneo e monregalese: effetto dell'area "R64"

Da un po' di tempo, complice anche la suggestione per le notizie della guerra scoppiata in Ucraina, diverse persone hanno notato il passaggio di aerei militari sopra il cuneese. E' di pochi giorni fa la segnalazione di una lettrice che ci scrive: "Da qualche giorno sopra le nostre teste cuneesi (in particolare mi riferisco al monregalese), volano a bassissima quota aerei militari (e si nota dall'insopportabile volume che li accompagna). Siamo entrati in guerra attiva e dobbiamo iniziare a pensare alla costruzione di bunker per i nostri figli?". La zona dove sono stati notati ultimamente è quella del comune di Rocca de' Baldi, ma già in passato questi aerei avevano suscitato curiosità di molti cittadini, che li avevano visti che sulle zone di Vicoforte e Briaglia. "Premettendo che non conosciamo il calendario delle attività dell'Aeronautica militare e/o delle ditte che si occupano della costruzione di velivoli - spiega il sindaco di Rocca de' Baldi Bruno Curti, raggiunto telefonicamente - "la presenza di aerei sopra la nostra zona non è una novità; mi risulta infatti che il nostro comune, come altri nel monregalese, senza entrare nel merito di tecnicismi e specifiche di cui non siamo competenti, sia su un 'corridoio' usato per esercitazioni. In questi giorni può essere stato registrato qualche passaggio in più, ma non è nulla di anomalo o che debba creare preoccupazione".

Effettivamente un "corridoio" esiste, si chiama area R64 e include indicativamente la zona che va dal cuneese fino alla Liguria, dove entra in gioco la D91.

Questo "tratto di cielo" era già utilizzato negli anni '60, quando a Torino vi era la Fiat Aviazione: in questo modo i mezzi aerei potevano essere provati con un collegamento che portava diretto fino al mare ed è tutt'ora operativo.

Queste aree sono riservate ad aerei militari per effettuare prove e collaudi ma anche per attività di addestramento, evitando di incrociare aerei civili, ultraleggeri o altri mezzi in volo.

Anche se, la percezione dei cittadini può essere quella di vederli volare "troppo vicini", in realtà nelle suddette aree sono in vigore norme che regolamentano anche la quota, che garantisce la sicurezza di tutti i presenti nell'area, in volo e a terra.