L’Associazione Bocce Quadre presenta il “1° Manuale del Provetto Giocatore” e il 10° Campionato italiano

Ve lo avevamo anticipato e ora ecco le novità. Le Bocce Quadre presentano il primo manuale del provetto giocatore, in attesa del ritorno in pista per il campionato del decennale che si svolgerà a Mondovì Piazza nelle giornate del 6-7 agosto.

“Le Bocce Quadre sono il trionfo dell’irregolarità. Sono spigolose, anarchiche, imperfette, a colte sono nodose lisce o rugose, sono simpatiche, colorate e disobbedienti. Giocandoci si tocca con mano la vera condivisione. Tante persone unite nel divertimento puro, sempre alla ricerca della rotolabilità, navigando con sana rassegnazione e consapevole non sense fra le onde dell’inesorabile destino di un ossimoro vivente quale è una Boccia Quadra”.

È nell’incipit del 1° Manuale del Provetto giocatore di BQ che trova sintesi il concetto del gioco delle Bocce Quadre, particolare disciplina sportiva importata dalla vicina Francia e ormai divenuta un vero e proprio sport simbolo della Città di Mondovì.

Sabato 2 luglio alle ore 17, nella sala Consiliare del Palazzo comunale di corso Statuto 15, in occasione della presentazione della 10° edizione del Campionato italiano, l’Associazione Bocce Quadre di Mondovì presenterà ufficialmente anche il primo “Manuale del provetto Giocatore”. Realizzato con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo, del Comune di Mondovì e con il sostegno della Fondazione CRC, offre una panoramica (tra il serio e il faceto) su questo particolare sport nato in Provenza nella cittadina di Cagnes-sur-Mer, sita nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

È qui che per la particolare conformità e pendenza delle strade, nacque il gioco delle “boules carrées” che in onta alla forza di gravità consente di lanciare le particolari bocce quadre sia in salita che in discesa.

La conferenza sarà occasione per ripercorrere la storia dell’associazione Monregalese che nel 2019 è stata invitata a intervenire proprio al Cagnes-sur-Mer in occasione del 145° anniversario della fondazione del Cercle des Amis, in un’ottica di gemellaggio tra le due realtà. Nello stesso anno è stato disputato anche il 1° Campionato del Mondo Green BQ (partite sull’erba) e all’associazione è stata destinata una sede in via Vico, in un locale concesso in comodato d’uso dal Comune. Le BQ negli ultimi anni sono state protagoniste del Palio Montis Regalis e sono entrate negli Istituti scolastici della Città come disciplina sportiva. Una strada lastricata di iniziative anche a valenza benefica e sociale.

Quest’anno il campionato si svolgerà sabato 6 e domenica 7 agosto e vedrà una serie di eventi collaterali quali il talk show “Parallelebipedi a confronto” che si terrà il 6 agosto, alle 21.30 in piazza Maggiore, durante il quale si cercherà di sviluppare la filosofia delle bocce quadre tra matematica, storia “Biqùmetri”, sport, arte e musica.

Sarà inoltre possibile partecipare alla seconda edizione del concorso Fotografico “Inquadra il Provetto”. Il regolamento, le modalità di partecipazione e il monte premi sono visionabili da venerdì 1° luglio sulla pagina ufficiale Bocce Quadre Mondovì. Info al numero dedicato whatsapp 345 4810944.

Il Programma

Sabato 6 agosto

14.30 | Inizio iscrizioni gironi del sabato

15.00 | Inizio Campionato Italiano

21.00 | Termine gironi

21.30 | Talk Show “Parallebipedi a Confronto”

Domenica 7 agosto

10.00 | Inizio iscrizioni gironi della domenica

10.30 | Inizio Campionato Italiano

16.30 | Inizio tabellone finale

17.30 | Elezione Miss BQ

20.30 | Finali

21.30 | Premiazioni con inni