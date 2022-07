Gli studenti dell’I.I.S. Arimondi Eula in visita da Annibale Viterie e Azienda agricola Monetti di Racconigi

Esperienze significative di visite aziendali per gli studenti del corso Perito Meccanico dell’I.I.S. Arimondi Eula di Racconigi.

Le classi 4 A, 4 B e 5 A si sono recate in visita all’azienda di Racconigi “Annibale Viterie” dove il signor Domenico Annibale, amministratore delegato del Gruppo Annibale, ha spiegato loro come l’azienda non si limiti semplicemente alla produzione di viti (che rappresenta circa il 15% del loro mercato) ma si occupa anche di progettare e realizzare soluzioni ingegneristiche ad hoc per differenti ambiti industriali, in particolare per l’automotive, per il settore motociclistico e ciclistico, fino ad arrivare alla produzione di componentistica per gli elettrodomestici e per la distribuzione al dettaglio.

Gli studenti quindi con il signor Roberto Vaticano, responsabile dell’ufficio tecnico e il signor Renzo Durbano, responsabile del controllo qualità hanno visitato l’azienda ammirando l’alto livello di automazione e rimanendo colpiti dalla velocità di produzione delle macchine per lo stampaggio. I responsabili hanno spiegato che il controllo qualità è particolarmente accurato, affidato a delle videocamere in 3D. Proprio per l’alta qualità della produzione e l’elevata serietà professionale, l’azienda Annibale Viterie ha clienti in tutto il mondo.

La visita si è conclusa con una gustosa colazione gentilmente offerta dal sig. Annibale.

La classe 5 A inoltre si è recata in visita anche all’Azienda Agricola Monetti a Racconigi.

Il signor Monetti ha guidato gli studenti dell’Arimondi Eula in un interessante tour dell’azienda, dotata sia di un impianto biogas che di un impianto fotovoltaico in grado di soddisfare il fabbisogno energetico dell’intera azienda e di produrre energia per la rete elettrica.

Gli studenti hanno potuto osservare come funziona una vera e propria azienda agricola 4.0, dove il benessere animale è l’obiettivo primario ed è curato sia dall’intervento umano, sia da appositi dispositivi tecnologici, come i sensori montati sui collari delle mucche, in grado di monitorarne i parametri vitali, comprenderne i bisogni naturali e controllare lo stato di gravidanza delle stesse. Tutti questi dispositivi tecnologici, i computer e i monitor di gestione, insieme all’impianto di ventilazione automatizzato e di riscaldamento degli abbeveratoi e della sala di mungitura sono alimentati totalmente dall’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico di 74 kWatt, sovrastante il capannone dei bovini.

Agli studenti, quindi, è stato spiegato il funzionamento dell’impianto Biogas dell’azienda, in grado di produrre 250 kWatt/h di energia elettrica e altrettanti di energia termica per il riscaldamento civile e aziendale. Gli studenti hanno visitato i digestori dell’impianto, scoprendo quali siano i processi chimici che avvengono all’interno di essi per la generazione del gas (ricco fino al 54% di metano). Inoltre, gli studenti hanno potuto prendere visione di tutte le componenti dell’impianto, partendo dal pompaggio dei materiali reflui fino ad arrivare alla centrale elettrica, in cui il potente motore Scania, a sei cilindri con 6000 cm3 di cilindrata, brucia il metano filtrato per la produzione di energia. Il signor Monetti ha quindi spiegato come tutto l’impianto sia monitorato 24 ore su 24 da un sistema di controllo totalmente digitale, in grado di segnalare potenziali problematiche via sms e pagina web, oltre ad inviare i dati giornalieri sull’energia prodotta.

La visita si è conclusa con un ricchissimo rinfresco offerto dalla signora Monetti.

Il Dirigente Scolastico prof. Luca Martini e i docenti ringraziano il Signor Domenico Annibale e la famiglia Monetti per l’opportunità concessa agli studenti di conoscere moderne realtà aziendali del territorio

Il Dirigente Scolastico crede nell’importanza di una stretta collaborazione tra il mondo della scuola e quello aziendale, al fine di creare occasioni per potenziare maggiormente conoscenze, competenze e abilità, utili per un graduale inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.