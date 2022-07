Cuneo, Villaggio San Paolo: musica, film, giochi e divertimento

Quest’anno il mese di luglio è iniziato col piede giusto a presso il Centro Commerciale Cuneo2 dove il rinnovato locale “Caffè Pizzeria Shop Il Centro” ha avviato una serie di interessanti eventi con il vincente abbinamento della musica con la buona cucina!



Questa sera all'anfiteatro via Beppe Fenoglio proiezione del film all'aperto “Il futuro siamo noi”. Domani sera, giovedì 14 luglio, a partire dalle ore 21:15 musica dal vivo con Elia (Paolo Acchiardi), voce e chitarra acustica per vivere insieme viaggio a 360 ° tra la musica d'autore e quella internazionale. Elia vi accompagnerà in un viaggio tra diversi generi musicali e da alcune rivisitazioni ironiche.



Appuntamento da non mancare per venerdì 15 luglio con la cena specialità “carne al fuoco”.



Oltre ai concerti con musica dal vivo, “Il Centro” di Cuneo ha deciso di dedicare tutti i martedì di luglio ai bambini mettendo a disposizione delle famiglie due animatrici che faranno giocare i nostri figli di età 5-10 anni dalle ore 20:45 alle ore 22.



Un motivo in più per trascorrere una serata al “Centro” di Cuneo dove il personale vi accoglierà con cortesia e professionalità rendendo ogni istante trascorso insieme un momento unico, spensierato e famigliare.



Per maggiori informazioni consultare la pagina Facebook https://www.facebook.com/CentroCuneo2 oppure telefonare al 0171-492845



Il Centro si trova a Cuneo, in via Luigi Teresio Cavallo 7.