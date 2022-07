Confindustria Cuneo: per le aziende le persone prima di tutto

Come nasce un’azienda di successo? Il vero vantaggio competitivo lo fanno le persone e ce lo insegnano le più importanti imprese italiane e nel mondo che per essere top leader nel mercato di oggi è fondamentale investire nelle risorse umane. Ed è su questo tema che si incentrerà l’Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Cuneo dal titolo “Human Before All”. Un vivace dibattito con la formula Ted-like conference, che si terrà giovedì 21 luglio presso la sede di Confindustria in via Bersezio.



Interverranno - dopo il saluto istituzionale del presidente di Confindustria Cuneo Mauro Gola e l’apertura lavori del presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, Matteo Rossi Sebaste - capitani d’impresa, dirigenti d’azienda, docenti universitari, hr manager, una giovane “risorsa” di un’impresa, Umana, l’ Agenzia per il Lavoro che opera nell’ambito con grande esperienza, il sindacato Fai Cisl: dalle loro testimonianze, un punto di vista privilegiato per l’organizzazione del lavoro e dei collaboratori.



Le conclusioni saranno affidate al presidente nazionale dei Giovani Imprenditori, Riccardo Di Stefano, la cui presenza, abitualmente legata a momenti elettivi e non ordinari come è questa assemblea, è particolarmente significativa, a dimostrazione di quanto il tema sia a lui caro e di come Cuneo si stia distinguendo, tra le altre territoriali, anche nel panorama nazionale.



“Il focus che abbiamo scelto per questa assemblea è il cuore dell’impresa - commenta il presidente Matteo Rossi Sebaste. Il tessuto imprenditoriale della nostra provincia è costituito da piccole e medie realtà, in cui le risorse umane sono il bene più prezioso, perché ne costituiscono il know how”.



Prosegue il presidente Sebaste: “Analizzare le potenzialità di crescita delle risorse in azienda, identificare e valorizzarne le competenze sono alcuni dei focus su cui il gruppo Giovani ha già lavorato quest’anno, a partire dal corso con SDA Bocconi sulla gestione dei collaboratori, alle visite in alcune imprese top del territorio - Balocco, Abet Laminati, Miroglio, Smurfit Kappa - e l’assemblea estiva è il momento a cui teniamo di più per uno sguardo condiviso con il Presidente nazionale e tutti i nostri imprenditori”.

Alla Ted-like conference, interverranno: Ambra Michela, Emmevi MV S.p.A., Silvia Merlo, Amministratore delegato Merlo S.p.A., Gianpiero Santoro, Human Resources Director Parmalat S.p.A., Alessandro Borello, Fai Cisl Cuneo, Marina Puricelli, SDA Bocconi (in videoconferenza ), Roberta Bullo, Direttore Generale Itinere, divisione di Umana, Don Luca Peyron, Docente teologia Università Cattolica – Humane Technology Lab.