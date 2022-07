Donna investita da un'auto in viale Sarrea a Dronero

Grave incidente questa mattina, venerdì 15 luglio, lungo il viale Sarrea di Dronero dove una donna è stata investita da un'auto riportando gravi ferite. L'accaduto intorno alle ore 8. Sul posto alcuni passanti e due volontari della Misericordia di Cuneo hanno presentato i primi soccorsi alla donna. La telefonata e l'immediato intervento della Croce Rossa di Dronero.



La donna purtroppo ha riportato un grave trauma cranico ed è stata trasportata in codice rosso al Dea di Cuneo.



A intervenire sul luogo anche i Carabinieri della locale stazione, per i dovuti rilievi dell'incidente e gli accertamenti delle cause che lo hanno determinato.