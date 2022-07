Bambina cade da cavallo: trasportata in codice giallo all’ospedale Santa Croce

Si è concluso alle 14.30 di oggi, mercoledì 27 luglio, l'intervento dei tecnici della stazione di Dronero del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese.

Un’escursionista di origine francese, percorrendo il sentiero che costeggia il versante nord di Rocca La Meja, sopra la Grange di Colombero, in Alta Valle Maira, scivolava nei pressi di una pietraia riportando una probabile frattura di caviglia. A darne l'allarme i compagni di escursione.

Una volta immobilizzata la donna è stata trasportata dal servizio regionale di Elisoccorso presso l’ospedale Santa Croce di Cuneo per maggiori accertamenti.



Prima di arrivare a Rocca La Meja, i sanitari dell’elisoccorso erano stati dirottati al Colle Ortiga, in Valle Stura, dove hanno prestato soccorso a una bambina caduta da cavallo, poi ricoverata al Santa Croce in codice giallo.