Ti aspettiamo all’Angel Blanc di Limonetto!

L’Angel Blanc di Limonetto è un locale molto grande che può ospitare 200 clienti, dove il profumo del legno e l’imponente caminetto centrale, lo rendono sicuramente uno dei luoghi più caratteristici e interessanti della valle Vermenagna.

Questa primavera avevamo conosciuto Antonello Lacala, sommelier professionista con un curriculum di tutto rispetto (ha vinto un importante concorso a Bordeaux, successivamente è stato 1° maitre dell’Hotel de Paris e dell’Hotel Hermitage a Montecarlo, poi direttore del Port Palace e per ultimo gestore Lido Giunchetto di Bordighera) che ci aveva presentato la proposta invernale e l’importante cantina di vini locali e internazionali. “… la stagione è iniziata bene, in questo periodo i paesi di Limone e Limonetto sono frequentati da molti turisti italiani, inglesi, tedeschi e francesi. Questa estate non sarò io ad accogliere i clienti in sala ma preparerò per loro importanti ottimi primi, secondi di carne e invitanti taglieri! Mio padre è stato un importante chef dal quale ho ereditato la passione per la cucina. Poi nella stagione invernale ritornerò al ruolo di sommelier e avremo una nuova brigata di cucina che ci permetterà di lavorare bene a servizio degli sciatori e dei futuri turisti”.

L’Angel Blanc propone una cucina tipica di montagna e non solo, con selezione di formaggi locali, salumi pregiati, selvaggina e carni piemontesi di ottima qualità a km0 e un’ampia selezione di dolci.

All’Angel Blanc di Limonetto, potrete trovare un’ampia varietà di antipasti, tra cui ricordiamo:

la selezione di salumi pregiati

la battuta di filetto piemontese

il vitello tonnato.

Tra i primi piatti non possiamo trascurare:

i tajarin al ragù di lepre

le tagliatelle al ragù di cinghiale

gli gnocchi ai cinque formaggi d’alpeggio.

Tra i secondi spiccano:

il filetto di manzo ai funghi porcini

il filetto di manzo ai formaggi

il filetto di manzo alla griglia

la fiorentina di Blonde d'Aquitaine

l’agnello sambucano allo scottadito.





Angel Blanc si trova a Limonetto, in via Rocca dell'Abisso 37.

Per informazioni e prenotazioni chiamare 0171-92.82.19