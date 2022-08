Violento incendio nella notte a Savigliano: tre persone ferite in un'abitazione andata distrutta

Il violento incendio nella casa di via dei Muratori a Savigliano (Foto di Luca Chiapello)

Un violento incendio si è sviluppato nella tarda serata di ieri in una casa a due piani di via dei Muratori, al civico 7, causando il ferimento di tre persone. Si tratta di un’anziana donna, trasportata in codice giallo all’ospedale di Savigliano e due altri familiari, figli della donna, sotto osservazione al nosocomio di Saluzzo.

L’allarme è scattato alle 2,30 quando sono stati allertati i Vigili del Fuoco che, data la violenza dell’incendio, sono arrivati sul posto con squadre miste composte da autopompe serbatoio e autobotti provenienti da Savigliano, Levaldigi e Fossano, inviando anche un mezzo con autoscala dal Comando provinciale di Cuneo.

Il primo soccorso è stato ovviamente incentrato sul salvataggio delle tre persone che si trovavano all’interno della casa, andata poi completamente distrutta, riuscendo a portarle tutte in salvo ed affidarle alle cure del 118.

Non si conoscono al momento le cause del rogo, sul quale saranno fatti i dovuti accertamenti.