A Racconigi per due settimane non si dovranno pagare i parcheggi blu

Come da accordi già stretti in fase di concessione con la ditta che gestisce la sosta a pagamento in città, nel periodo agostano è previsto uno stop della tariffa oraria per i 261 parcheggi a pagamento nel concentrico cittadino.



A partire da lunedì 8 agosto e fino a domenica 21 agosto compresa, la sosta sarà gratuita su tutti gli stalli.



Le due aree di sosta (zona 1 e zona 2) a pagamento saranno riattivate a partire da lunedì 22 agosto.



Ricordiamo che le automobili elettriche sono sempre esenti dal pagamento.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Centrale Operativa 24h al numero 0182 556 834 oppure via e-mail: centrale@serviceh24.it